Simone Mendes chora durante show por estar sem voz

Ao subir no palco do Curitiba Country Festival, a cantora desabafou que ‘uma das piores coisas para um artista é não conseguir fazer com excelência o que mais ama fazer’

Reprodução/Globo "Hoje não era pra eu estar aqui", disse Simone Mendes



Simone Mendes não conteve as lágrimas no palco do Curitiba Country Festival neste domingo (25). A cantora subiu para se apresentar mesmo enfrentando problemas na voz e acabou chorando ao dividir sua situação com o público. “Hoje não era pra eu estar aqui. Não sei se vocês estão percebendo, eu estou sem voz. Está rouca, está falha. Uma das piores coisas para um artista é não conseguir fazer com excelência o que mais ama fazer”, desabafou Simone, visivelmente abalada.

A cantora disse aos fãs que, mesmo sem voz, não poderia deixar de abraçá-los com sua música e pediu ajuda de todos para prosseguir com o show. “Eu espero que vocês sejam a minha segunda voz nesta noite e que a gente faça um show lindo”, declarou. O público, por sua vez, respondeu com carinho. Aos gritos de “Simone, eu te amo!”, a plateia apoiou a artista, que aproveitou a ocasião para dizer que precisa gravar um DVD na cidade.

*Com informações do Estadão Conteúdo