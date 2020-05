Skank faz live no Mineirão que arrecadará doações para Heliópolis

Reprodução/Instagram Banda faria turnê de despedida neste ano, mas teve planos interrompidos por pandemia



A banda Skank vai fazer uma live neste sábado (30), às 20h, direto do estádio Mineirão como parte de sua turnê de despedida, e destinar doações arrecadadas para o Instituto Baccarelli. O show será exibido pelo canal do YouTube da banda.

O evento vai colaborar com a campanha #TocandoJuntosPorHeliópolis, que pretende minimizar os efeitos da pandemia na comunidade de Heliópolis, em São Paulo. As doações poderão ser feitas por meio da plataforma AME, durante o evento online.

O Skank está antecipando a turnê prevista para acontecer ao longo do ano. O grupo já teve um de seus shows abertos pela Orquestra Sinfônica Heliópolis, em 2006. Depois, no palco do Theatro Municipal de São Paulo, Samuel Rosa fez uma participação solo com a Orquestra, doando seu cachê para o Instituto.

“É um privilégio contar com o apoio do Skank, uma banda que está na nossa história e que respeita e contribui para transformar a realidade de centenas de pessoas a partir de algo que temos em comum: a música”, diz Edilson Ventureli,

A iniciativa que começou há 24 anos, com aulas de instrumentos de cordas para apenas 36 crianças em um espaço no próprio auditório do fundador, passou por uma instalação em uma antiga fábrica de sucos até conquistar a sua sede própria na Comunidade de Heliópolis. Em uma área de 5 mil m², atende anualmente mais de 1.000 crianças e adolescentes a partir dos 4 anos de idade, e conta com 16 turmas de musicalização infantil, 13 corais, 48 turmas de coletivos de instrumentos e 4 orquestras.

*Com Estadão Conteúdo