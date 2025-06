Só Track Boa celebra 10 anos com edição histórica em São Paulo

O maior festival de música eletrônica do país acontece neste fim de semana e deve reunir mais de 70 mil pessoas

Divulgação Estão confirmados nomes como Fatboy Slim, Artbat, Anna, Argy, DJ Marky, Blazy, Sara Landry, entre outros



Comemorando 10 anos de história, o maior festival de música eletrônica do país, a Só Track Boa retorna à capital paulista nos dias 6 e 7 de junho com a maior edição já realizada. O Rolê da Pan vai acompanhar de perto o evento que acontece na Neo Química Arena e deve reunir mais de 70 mil pessoas ao longo do fim de semana, consolidando seu espaço como um dos principais festivais de música eletrônica da América Latina.

A marca, que já passou por 15 Estados brasileiros, traz para a celebração de uma década uma programação ambiciosa: três palcos, mais de 24 horas de música e um line-up que transita entre diferentes vertentes da música eletrônica. Tudo isso somado a uma estrutura cenográfica ousada e ativações que vão além da pista.

Line-up reúne ícones da cena global e nacional

A curadoria desta edição reflete o momento de expansão musical vivido pelo festival. Estão confirmados nomes como Fatboy Slim, Artbat, Anna, Argy, DJ Marky, Blazy, Sara Landry, além de back-to-backs esperados como Dubdogz B2B Cat Dealers e Vintage Culture B2B Joris Voorn. Há também espaço para colaborações menos convencionais e novos nomes da cena brasileira.

Para Sarah Correa, gerente de marketing da Entourage Live, produtora responsável pela STB, a proposta deste ano vai além do entretenimento: “É um privilégio estar numa campanha que pede essa coragem: apresentar estilos eletrônicos não tão convencionais dentro de uma marca que carrega o mainstream como seu carro-chefe por tantos anos. Aumentar os horizontes para que todo mundo se sinta atendido, com espaço, com valor e com qualidade de curadoria”.

Entre os destaques nacionais da programação, DJ Marky reforça a conexão emocional com o público brasileiro. Reconhecido internacionalmente, ele celebra a oportunidade de se apresentar em um dos maiores palcos da música eletrônica do país: “Poder levar a música que acredito e mostrar a minha arte aos quatro cantos do mundo me faz muito feliz, principalmente quando toco em meu país. Então, acredito que tocar na Só Track Boa vai ser muito especial!”, afirma.

Três palcos, três experiências

A estrutura da edição de 2025 será dividida em três palcos com propostas distintas:

NSD (Never Stop Dancing): palco principal e já tradicional, desta vez inspirado na arquitetura do MASP. É nele que ocorrem os grandes momentos do festival, como a queima de fogos e surpresas programadas para as duas noites.

Oca: criado em 2024, o palco circular foca na ancestralidade sonora e em experiências sensoriais. A ambientação e a proposta estética dialogam com o conceito de união através da música. A estrutura, inclusive, deve se desdobrar em um evento solo em Belo Horizonte, em setembro.

LuvLab: espaço dedicado à experimentação e à diversidade de estilos. Com forte presença de artistas independentes e cenas alternativas, o palco representa uma espécie de curadoria paralela dentro do evento, trazendo sonoridades como Funk, Trance, House e Techno.

Com estrutura ampliada, diversidade musical e apostas visuais inéditas, a Só Track Boa 2025 promete ir além de uma simples celebração, consolidando-se como um retrato vivo da evolução da música eletrônica no Brasil.