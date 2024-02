‘Somos maiores que isso’, dizem integrantes do RBD barrados em premiação

Grupo mexicano foi indicado nas categorias de ‘Turnê do Ano’ e ‘Grupo ou Duo do Ano’ para a premiação musical Premios Lo Nuestro

EFE/Jesus Rosales A situação ocorre após o grupo mexicano, composto também por Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, fazer a turnê mundial “Soy Rebelde Tour”



Dois integrantes do grupo mexicano RBD, que foram até Miami para a premiação musical Premios Lo Nuestro, não conseguiram passar do tapete vermelho. Trata-se de Christian Chávez e Christopher Von Uckermann. Eles não puderam acompanhar a cerimônia – em que o grupo concorria em duas categorias – porque, segundo a organização, não havia reservado lugares para eles. Os cantores entraram na premiação nesta quinta-feira, 22, mas estavam com os “bilhetes errados”, segundo Christopher. Ele explicou a situação em suas redes sociais: “Nos dói em nome do RBD, mas somos maiores que isso”. Uckermann expressou descontentamento com a situação em suas redes. “Queremos dizer aos fãs de todo o mundo que nos dói muito ter vindo para Miami e aparentemente o Premios Lo Nuestro não tinha nossos lugares”.

Os dois foram indicados nas categorias de Turnê do Ano e Grupo ou Duo do Ano (Pop). “Nos deram os convites errados e, aparentemente, não havia mais mesas. Isso é algo que me surpreende um pouco, me parece uma organização estranha. Os indicados não puderam entrar no evento, porque não possuíam os ingressos”, continuou. A situação ocorre após o grupo mexicano, composto também por Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, fazer a turnê mundial “Soy Rebelde Tour” com mais de 50 apresentações, marcando a volta aos palcos após uma pausa de 15 anos.

*Com informações de Estadão Conteúdo