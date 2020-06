Spice Girls preparam turnê mundial e doc de bastidores para 2021, diz jornal

Mel C seria a mais empolgada para reunir as cantoras de volta aos palcos em uma mega turnê

Reprodução No ano passado, as Spice Girls fizeram uma série de 13 shows no Reino Unido sem Victoria Beckham



O comeback das Spice Girls pode finalmente expandir seus horizontes! O jornal britânico The Sun informou nesta quinta-feira (25) que o grupo musical está preparando uma mega turnê para 2021. Segundo a publicação, as cantoras devem passar pela América, Europa e Austrália.

Além dos shows, as Spice Girls também pretendem filmar os bastidores da turnê para transformar em um documentário para os fãs.

Ainda segundo The Sun, fontes ligadas à Melanie C contaram que a turnê não terá participação de Victoria Beckham, contando apenas com Geri Horner, Mel B e a própria Mel C.

“Vai ser um ano enorme e as meninas estão animadas. Depois de todos os problemas com o coronavírus, as pessoas precisam de algo pelo qual podem esperar e elas querem tomar conta do próximo ano com uma série de shows”, disse a fonte ao tabloide britânico.

A organização para a turnê mundial já estaria acontecendo sob o comando de Mel C, a mais empolgada do grupo após a turnê de 2019 no Reino Unido. No fim do ano passado, Mel B falou publicamente que gostaria de mais reuniões das meninas nos palcos.

A informação, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente pelas Spice Girls.