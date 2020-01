Ferramenta do Spotify cria playlist para pets; veja como usar

Ferramenta do Spotify promete criar playlist que vai agradar os pets e os donos

Divulgação A ferramenta Spotify for Pets cria playlists para animais de estimação



O Spotify lançou nesta quarta-feira (15) uma ferramenta que cria playlists para pets. A plataforma Spotify for Pets faz uma playlist específica para cada animal, de acordo com as características dele, e promete que tanto o pet quanto o dono vão curtir as músicas.

A nova ferramenta suporta cinco espécies de animais de estimação: cachorro, gato, pássaro, iguana e hamster. Depois de selecionar o bichinho, o usuário deve responder a algumas perguntas sobre o comportamento dele.

De acordo com as repostas, o algoritmo vai selecionar as músicas da playlist. Se o animal for mais ativo, as faixas serão mais animadas. Caso ele seja tímido, as canções serão mais sóbrias.

A playlist, no entanto, também é influenciada pelas músicas que o usuário já ouve. Ou seja, além de faixas que casem com o comportamento do animal, a lista de músicas também será composta pelos artistas favoritos do dono.

No fim, é possível personalizar a playlist com o nome do pet e uma foto dele. A lista com cerca de 30 música fica disponível no perfil do usuário no Spotify. Por enquanto, a ferramenta não está disponível em português, mas pode ser utilizada no Brasil.