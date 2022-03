Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, morre aos 50 anos

Músico foi encontrado morto em hotel de Bogotá nesta sexta-feira; banda se apresentaria no Lollapalooza Brasil no domingo

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

O baterista da banda Foo Fighters, Taylor Hawkins, foi encontrado morto em um hotel de Bogotá nesta sexta-feira, 25. A banda confirmou a morte repentina de seu integrante nas redes sociais com um comunicado. “A família Foo Fighters está devastada pela trágica e perda prematura do nosso amado Taylor Hawkins. Seu espírito musical e sua risada contagiante irá viver conosco para sempre. Nossos corações estão com sua esposa, filhos e família e nós esperamos privacidade para tratar esse momento com respeito”, escreveu. O jornal SEMANA informou que a polícia judiciária e um órgão de investigação forense estão no hotel para proceder com as investigações e remoção do corpo. A banda faria o show de encerramento do Lollapalooza Brasil 2022 no domingo. O evento se pronunciou nas redes sociais, lamentando a perda do baterista, mas não chegou a mencionar sobre o cancelamento do show. O festival Esteréo Picnic, da Colômbia, informou em comunicado que o Foo Fighters não se apresentará nesta sexta e também cancelou todos os shows da tour da América do Sul.