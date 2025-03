Taylor Swift é reconhecida como a maior artista feminina do século 21

Premiação foi concedida pela revista “Billboard”, uma das maiores publicações do mundo da música; na lista, também estão nomes como Rihanna, Adele e Katy Perry

SUZANNE CORDEIRO/AFP Taylor Swift, que acumula 14 prêmios Grammy recebe título de melhor artista da revista Billboard



Nesta quarta-feira (19), a Billboard reconheceu Taylor Swift, de 35 anos, como a maior artista feminina do século 21, em um ranking que avalia as 100 mulheres que mais se destacaram nas paradas musicais nos últimos 25 anos. A seleção foi feita com base no desempenho das artistas nas paradas da Billboard, ranking semanal da revista que reúne dados sobre a popularidade de canções nos Estados Unidos e do mundo.

Taylor Swift começou a subir nos palcos em 2006 e, ao longo de sua trajetória, já conquistou 14 prêmios Grammy e recentemente apresentou sua turnê, chamada The Eras Tour. No início deste ano, ela também foi reconhecida como a artista do século, em virtude de seu desempenho excepcional nas paradas musicais ao redor do mundo.

Além de Taylor, que ocupa a primeira posição, a lista é composta por Rihanna (segunda posição), Beyoncé (terceira posição) e Adele (quarta posição). O quinto lugar é ocupado por Katy Perry. Lady Gaga, Pink, Ariana Grande, Miley Cyrus e Alicia Keys completam o top 10.

