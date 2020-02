Taylor Swift lança versão ao vivo de ‘The Man’; assista

Reprodução/Twitter Taylor Swift divulgou faixa de seu show em Paris



Taylor Swift lançou, nesta terça-feira (18), a versão ao vivo da faixa “The Man”, que faz parte de sua performance no icônico L’Olympia Bruno Coquatrix, em Paris, na França.

A cantora já havia divulgado um trecho do show e, na versão completa, ela aparece apenas com um violão. A plateia também chama a atenção, cantando a plenos pulmões.

Durante o show “City of Lover” que aconteceu na capital parisiense, Taylor também cantou “Death By A Thousand Cuts,” “Cornelia Street”, pela primeira vez, além dos hits: “You Need To Calm Down”, “The Archer” e “Lover”.

Assista abaixo: