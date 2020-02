Saiu ‘The Man’, novo clipe de Taylor Swift dirigido pela cantora; vem ver

Reprodução/Instagram Produção foi liberada para os fãs nesta quinta-feira (8)



A faixa “The Man”, de Taylor Swift, ganhou videoclipe nesta quinta-feira (27) dirigido pela própria cantora. A música faz parte de “Lover”, álbum mais recente de Siwft lançado em agosto do ano passado.

No clipe, Taylor aparece caracterizada como um homem e passa por situações banais, mas que são amplamente celebradas só pelo fato do responsável ser do sexo masculino.

“The Man”, que já tinha ganhado uma animação com a letra da música, é o quinto single do novo disco promovido pela cantora. A faixa sucede “Me!”, “You Need to Calm Down” e “Lover”.

