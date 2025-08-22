‘The Beatles Anthology’ ganha nova edição com documentário, álbum e livro

Relançamento inclui imagens inéditas, bastidores e material musical raramente divulgado; documentário chega ao Disney+ em 26 de novembro

Associated Press Nova edição reafirma a influência da música dos Beatles ao dialogar com diferentes gerações



O projeto “The Beatles Anthology”, lançado originalmente em 1995, terá uma nova edição restaurada, remasterizada e expandida, com lançamento de documentário, álbum e livro. O relançamento inclui imagens inéditas, bastidores e material musical raramente divulgado, reforçando a trajetória dos Fab Four. O documentário, disponível no Disney+ a partir de 26 de novembro, será dividido em nove episódios, incluindo um capítulo inédito sobre os anos de 1994 e 1995, mostrando Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr trabalhando no projeto original.

A produção da Apple Corps contou com restauração da equipe de Peter Jackson e novas mixagens assinadas por Giles Martin, filho do produtor original George Martin. O álbum “Anthology 4” chega em 21 de novembro em vinil, CD e plataformas digitais, com 36 faixas, incluindo 13 registros nunca lançados. Entre os destaques estão versões inéditas de clássicos como In My Life, Nowhere Man e If I Fell, além de um ensaio raro de All You Need Is Love para a BBC.

O livro “The Beatles Anthology” terá uma nova edição em 14 de outubro, com entrevistas adicionais, fotos inéditas e acesso a arquivos privados da banda. Lançado junto com a série original, o projeto de 1995 se tornou um fenômeno global e revelou ao público duas músicas inéditas, Free as a Bird e Real Love, demos de John Lennon finalizadas pelos demais integrantes.

A nova edição reafirma a influência da música dos Beatles ao dialogar com diferentes gerações, mantendo viva a história da banda que marcou o século XX.

*Reportagem produzida com auxílio de IA