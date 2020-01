Atração do Lollapalooza, The Strokes anuncia novo álbum

Divulgação O novo álbum dos Strokes será o primeiro desde 2013



A banda The Strokes anunciou nesta quarta-feira (1º) que vai lançar um álbum inédito neste ano. A confirmação foi feita pelo vocalista Julian Casablancas em um show em Nova York, no réveillon.

“Sim, nós temos um álbum vindo por aí. 2020, aí vamos nós”, disse o cantor, que ainda afirmou que os Strokes agora estão “descongelados” e voltaram à ativa.

O lançamento do sexto álbum dos Strokes já era aguardado desde o ano passado, quando a banda confirmou uma série de shows pelo mundo, inclusive no Lollapalooza Brasil, em abril. Este será o primeiro disco do grupo desde 2013, ano em que “Comedown Machine” foi lançado.

Além do anúncio do novo disco, a banda lançou no show da madrugada desta quarta a música “Ode to the Mets”. Eles também tocaram “The Adults Are Talking”, divulgada no fim do ano passado, e “Modern Girls & Old Fashioned Man” pela primeira vez desde 2003. Esta última canção teve a participação de Mac DeMarco, que abriu a apresentação.

Veja os vídeos abaixo:

Os Strokes são a atração principal do terceiro e último dia de Lollapalooza Brasil, em 5 de abril. A banda também se apresenta nas edições da Argentina e do Chile do festival e na Colômbia.