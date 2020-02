Novo disco dos Strokes sai em abril; ouça o primeiro single

‘The New Abnormal’, novo disco dos Strokes, sai no dia 10 de abril; veja o clipe do single ‘At The Door’

Reprodução/Instagram The Strokes é atração do Lollapalooza Brasil 2020



Os Strokes anunciaram nesta terça-feira (11) a data de lançamento de “The New Abnormal”, novo disco da banda. O álbum sai em 10 de abril.

Este será o primeiro disco dos americanos desde “Comedown Machine”, de 2013, e o 6º da carreira do grupo.

Junto com o anúncio, a banda lançou o single “At The Door”, que veio acompanhado de um clipe em animação. Assista abaixo:

The Strokes é uma das atrações do Lollapalooza Brasil, que acontece em abril. A banda se apresenta em São Paulo no dia 5 de abril, o mesmo de Gwen Stefani, Vampire Weekend, Charli XCX e Pabllo Vittar.

Veja abaixo a lista de faixas de “The New Abnormal”:

01. The Adults Are Talking

02. Selfless

03. Brooklyn Bridge to Chorus

04. Bad Decisions

05. Eternal Summer

06. At The Door

07. Why Are Sundays So Depressing

08. Not the Same Anymore

09. Ode to the Mets