The Weeknd doa R$ 12,2 milhões para esforços humanitários na Faixa de Gaza

Dinheiro será utilizado para comprar 820 toneladas de cestas básicas, que pode alimentar mais de 170 mil palestinos

Reprodução/Instagram @theweeknd Cantor The Weeknd durante show no Brasil



O cantor The Weeknd doou 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 12,2 milhões) para ajudar nos esforços humanitário na Faixa de Gaza – após sete dias de trégua, o conflito entre Israel e Hamas foi retomado. De acordo com o site “Billboard”, o dinheiro será utilizado para comprar 820 toneladas de cestas básicas, que podem alimentar mais de 170 mil pessoas por aproximadamente duas semanas. Ainda conforme a publicação, o cantor é Embaixador da Boa Vontade do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas e fez a doação através do seu Fundo Humanitário XO.