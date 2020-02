The Weeknd divulga data de lançamento de disco e música inédita; confira

Reprodução The Weeknd vai lançar disco em março



The Weeknd confirmou o lançamento para seu novo álbum, que se chamará “After Hours”. Além disso, o cantor aproveitou para divulgar a faixa-título do disco.

O sucessor de “Starboy”, de 2016, chegará em 20 de março. Ele já havia liberado os singles “Blinding Lights” e “Heartless” em novembro do ano passado. Em 2018, o EP “My Dear Melancholy” também foi divulgado pelo astro.

Ao que parece, o novo trabalho de The Weeknd indica uma produção mais “dark” quando comparada a “Starboy”. A arte de capa já denuncia, com o cantor aparecendo com a boca ensanguentada.