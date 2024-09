Thiaguinho homenageia fã: ‘Sua presença e seu carinho salvaram meu dia e minha vida’

Admiradora do cantor, emocionada, publicou em seu Instagram: ‘Um dia, eu sonhei com tudo isso’

Montagem: Instagram/ @thiaguinho Após o show, Thiaguinho e Ana Carolina tiveram a oportunidade de se encontrar pessoalmente e registrar o momento com algumas fotos



Thiaguinho, o renomado cantor brasileiro, prestou uma emocionante homenagem a uma fã em suas redes sociais. Após um show realizado em Casimiro de Abreu, no estado do Rio de Janeiro, ele dedicou um post especial à fã Ana Carolina Moreira, expressando sua gratidão. Em suas palavras, o artista destacou: “Saiba que sua presença, sua voz e seu carinho salvaram meu dia e minha vida ontem também!”. Ana Carolina, que é autista, compartilhou que a música de Thiaguinho desempenha um papel fundamental em sua vida, ajudando-a a enfrentar os desafios diários. Em um relato tocante, ela mencionou: “Sou autista e sua voz me salva nas minhas crises de ansiedade”. Após o show, Thiaguinho e Ana Carolina tiveram a oportunidade de se encontrar pessoalmente e registrar o momento com algumas fotos. A fã, emocionada, publicou em seu Instagram: “Um dia, eu sonhei com tudo isso”.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Thiago André (@thiaguinho)

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA