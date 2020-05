Rosalía lança ‘TKN’, parceria com Travis Scott que já chegou com clipe; confira

Reprodução/Instagram Parceria foi lançada em plataformas digitais nesta quinta-feira (28)



Saiu nesta quinta-feira (28) o single “TKN”, parceria de Rosalía com Travis Scott que já chegou com clipe no YouTube. A faixa está disponível nas plataformas streaming.

A produção foi gravada antes do início da pandemia de coronavírus sob a direção de Nicolás Méndez e é repleta de crianças de diversas idades em volta da cantora.

No ano passado, Rosalía já tinha trabalhado com o rapper no remix de “Highest in the Room”, faixa de Travis, que também teve Lil Baby na nova versão.

Veja o clipe de ‘TKN’: