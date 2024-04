Tomorrowland Brasil confirma nova edição em Itu

Festival de música eletrônica acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de outubro, com line-up promissor

O festival de música eletrônica, Tomorrowland Brasil, confirmou uma nova edição no país, que acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de outubro no Parque Maeda, localizado em Itu, interior de São Paulo. O anúncio foi feito durante um evento realizado na Sala São Paulo nesta terça-feira (9), reunindo os organizadores do festival, o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Itu. O pré-registro dos ingressos para o evento estará disponível a partir do desta quarta-feira, 10 de abril, às 10h, até 1° de maio, às 10h, com a venda geral iniciando no dia 2 de maio, também às 10h, no horário de Brasília, através do site oficial do Tomorrowland Brasil. O line-up com as atrações será divulgado em breve.

Durante o evento, a secretária de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton, destacou a importância do festival não apenas para a cena musical, mas também para o desenvolvimento de projetos criativos no interior do estado. A presença do DJ Alok, única atração confirmada até o momento, ressaltou a renovação da cena eletrônica no Brasil e a importância do comprometimento do festival para os próximos anos. O festival está programado para acontecer das 13h à 1h nos dias programados.

