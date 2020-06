‘Translation’: Black Eyed Peas divulga álbum com parcerias latinas e menção à Anitta; confira

EFE/ Antonio Lacerda Maluma, Shakira, Becky G e mais artistas colocaram com rappers em novo álbum



Saiu nesta sexta-feira (19) “Translation”, o novo álbum do Black Eyed Peas que reúne parcerias com diversos artistas latinos e, de quebra, ainda cita Anitta em uma das canções.

Em “Girl Like Me”, o grupo canta com Shakira os versos: “Eu gosto de latinas/ Quando você se parece com Selena/ Mexe sua bunda como Anitta”, diz a letra.

Além de Shakira, Maluma, J Balvin e Ozuna colaboram com o grupo em faixas da nova coletânea. Becky G, J Rey Soul, Nicky Jam, Tyga, El Alfa, Piso 21 e French Montana completam o time de convidados em “Translation”.

“Em tempos sombrios, a música vai brilhar forte! O Black Eyed Peas está junto das pessoas que lutam contra o racismo e a injustiça em todas as suas formas”, escreveu o grupo ao lançar o álbum.

Ouça ‘Translation’: