Travis Scott lança novo álbum com Rosalía, Quavo e mais; ouça ‘JACKBOYS’

Travis Scott liberou na madrugada desta sexta-feira (27) “JACKBOYS”, o seu sexto álbum de estúdio repleto de parcerias.

Ao todo, são sete faixas que incluem participações de artistas de sua gravadora, a Cactus Jack Records, como Chase B, Don Toliver e Sheck Wes. Mas também há feats com outros grandes nomes do rap: Quavo, Offset, Pop Smoke e Young Thug.

A música “Highest In The Room”, que já tinha sido liberada para o público, ganhou um remix com Rosalía e Lil Baby. O novo álbum chega quase um ano meio depois do último lançamento de Scott, o aclamado “ASTROWORLD”.

Ouça ‘JACKBOYS’: