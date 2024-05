Twenty One Pilots no Brasil: pré-venda para shows começa nesta terça

Venda para o público geral será aberta na quinta-feira (16); dupla chega no país em 2025, com apresentações marcadas em três capitais: Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo

Reprodução/Instagram Esta será a quinta vez que da dupla se apresentará para os fãs brasileiros após sua última apresentação no Lollapalooza Brasil de 2023



Nesta terça-feira (14), se inicia a pré-venda para os shows do Twenty One Pilots no Brasil. O duo formado por Tyler Joseph e Josh Dun retorna para três apresentações em três capitais: Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. A pré-venda de ingressos será realizada para clientes Santander, a partir das 12h no site da Eventim ou a partir das 13h nas bilheterias oficiais. A pré-venda ficará disponível até quinta-feira (16), às 10h ou enquanto durarem os estoques. Em Curitiba, a pré-venda na bilheteria oficial vai acontecer apenas na quarta-feira (15), às 10h, devido a um jogo que acontece no estádio nesta terça-feira (14). A venda para o público geral será aberta na quinta-feira (16), às 12h no Eventim ou às 13h nas bilheterias oficiais.

Além dos hits de sucesso como "Stressed Out" e "Ride", o novo show traz uma setlist que inclui as novas canções do álbum "Clancy", que tem o lançamento marcado para 24 de maio. O Twenty Pilots chega ao Brasil em 2025, com shows marcados para 22, 24 e 26 de janeiro.

Confira a agenda e os valores dos ingressos para os shows

22 de janeiro – Curitiba (Pedreira Paulo Leminski)

Pista – R$ 230 (meia), R$ 460 (inteira), R$ 414 (inteira Santander)

Pista Premium – R$ 405 (meia), R$ 810 (inteira), R$ 729 (inteira Santander)

24 de janeiro – Rio de Janeiro (Farmasi Arena)

Cadeira N3 – R$ 165 (meia), R$ 330 (inteira), R$ 297 (inteira Santander)

Cadeira N1 – R$ 275 (meia), R$ 550 (inteira), R$ 495 (inteira Santander)

Pista Premium – R$ 405 (meia), R$ 810 (inteira), R$ 729 (inteira Santander)

Camarote – R$ 550 (preço único)

26 de janeiro – São Paulo (Allianz Parque)