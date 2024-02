Valesca Popozuda tem show em casa de eventos em SP interrompido por incêndio

Incidente aconteceu durante a primeira música do setlist da cantora; local foi evacuado

Reprodução/Instagram/valescapopozuda A funkeira Valesca Popozuda precisou interromper um show em uma casa de eventos em Taboão da Serra



A funkeira Valesca Popozuda precisou interromper um show em uma casa de eventos em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, após o princípio de incêndio no local. A incidente aconteceu durante a primeira música do setlist da cantora, quando ela percebeu percebeu o incêndio e avisou o público presente. O local foi evacuado e Valesca e sua equipe estão bem. A incidente ocorreu no Galpão Mix Mariá, que realizava sua inauguração na última sexta-feira, 23. Em nota divulgada nas redes sociais, o estabelecimento disse que realizou uma perícia e descobriu a causa do incêndio, que não foi informada. “O problema já foi solucionado e seguimos normalmente com a nossa programação, nossa missão é levar a todos os clientes e amigos o melhor do entretenimento”, diz o comunicado. MC Pipokinha, que se apresentaria depois de Valesca, teve show remarcado para 9 de março.

*Com informações de Estadão Conteúdo