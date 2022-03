Vem aí? Anitta sobe mais uma posição e chega ao 4º lugar no Spotify Global

Cantora brasileira é a única mulher no TOP 5; fãs se mobilizam nas redes sociais para ajudar a artista a chegar ao inédito primeiro lugar

Reprodução/SBT/27.11.2021 Anitta bateu próprio recorde de posições no Spotify Global



Anitta segue na caminhada para se tornar a primeira artista brasileira a figurar no top 3 do Spotify Global. Nesta quarta-feira, 23, a cantora chegou ao 4º lugar, um dia depois de bater seu próprio recorde e chegar no top 5, feito inédito. O hit ‘Envolver‘ bateu mais de 3 milhões de plays nas últimas 24 horas e fez Anitta a mulher mais bem colocada no ranking atualmente, atrás de do Glass Animals com ‘Heat Waves’, Kid Laroi e Justin Bieber com ‘Stay’ e Imagine Dragons com ‘Enemy’. Esse é o melhor resultado de Anitta na plataforma, que antes tinha como recorde “Vai Malandra” em 18º. “Envolver” é TOP 20 de todos os países da América Latina e no Brasil está na primeira colocação. Na internet, fãs estão se mobilizando com views para que a cantora chegue ao primeiro lugar.