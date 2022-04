Venda de ingressos para o Rock In Rio 2022 começa nesta terça; veja valores

Festival terá atrações como Coldplay, Justin Bieber, Green Day e Guns N’ Roses; compra de entradas deverá ser feita através do site oficial do evento

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Festival acontecerá nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro deste ano



A venda de ingressos do Rock In Rio 2022 para o público geral será aberta nesta terça-feira, 5. A compra estará disponível a partir das 19h no site oficial do Rock In Rio. Essa será a terceira data de venda de ingressos, já que, em setembro, houve uma pré-venda na qual quase 200 mil ingressos foram vendidos em pouco mais de uma hora. Além disso, uma pré-venda para clientes Itaú e membros do Rock In Rio Club foi aberta no dia 19 de março deste ano. Para a atual edição, o valor das entradas aumentou em relação ao festival de 2019, fazendo com que o preço da inteira fosse para R$ 625 e o da meia fosse para R$ 312,50. Originalmente, esta edição estava marcada para setembro de 2021, mas foi adiada por causa da pandemia de coronavírus. Neste ano, o festival acontecerá entre os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro e reunirá atrações como Justin Bieber, Coldplay, Green Day e Guns N’ Roses.