Mariah Carey lança vídeo celebrando 25 anos de hit natalino e tem até Anitta; confira

“All I Want For Christmas Is You”, hit natalino lançado por Mariah Carey em 1994, completa 25 anos neste ano. Um vídeo comemorativo foi lançado nesta segunda-feira (23) repleto de celebridades e tem até Anitta celebrando a magia do Natal com a canção!

O clipe especial também traz Ariana Grande, Katy Perry, Jennifer Hudson, Laverne Cox, Normani, James Dorden, Snoop Dogg, Ryan Reynolds, Kim Kardashian e é encerrado com os filhos de Mariah dançando alegremente. E tem muito mais artistas no vídeo, que ao todo reúne 60 aparições de famosos.

As comemorações de “All I Want For Christmas Is You” seguem com o lançamento de um documentário pela Amazon, além da música alcançar, na última semana, o topo do HOT 100 da Billboard – um feito inédito para uma canção com 25 anos de idade.

Veja o clipe:

E todas as participações especiais:

Ali Wong

Andy Cohen

Anitta

Ariana Grande

Bebe Rexha

Billy Eichner

Brandy

Bryan Tanaka

Chance The Rapper

Ciara

Cyndi Lauper

Da Brat & Nick Cannon

Dan Levy

Debbie Allen

Dev Hynes

Diplo

Floyd Mayweather

Heidi Klum

Hoda Kotb & Savannah Guthrie

James Corden

Jamie Foxx

Jenna Dewan

Jennifer Hudson

Jermaine Dupri

John Travolta

Jojo Siwa

Jordan Buhat & Trevor Jackson

Jordin Sparks

Katy Perry

Kelly Ripa & Ryan Seacrest

Kenny G

Kerry Washington

Kris Jenner & Kim Kardashian

Lacey Chabert

Laverne Cox

Maxwell

Millie Bobby Brown

Missy Elliott

Misty Copeland

Normani

Olivia Newton-John

Patti Labelle

Ruby Rose

Ryan Reynolds

Sebastian Maniscalco

Slick Rick The Ruler

Snoop Dogg

Strahan, Sara & Keke

Tommy Lee

Tracee Ellis Ross

Trevor Noah

Tyler Perry

Vegas Golden Knights (NHL)

ROC & ROE