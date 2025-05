Virada Cultural 2025: Iza interrompe apresentação para ajudar fãs

Cantora ajudou duas crianças e uma jovem que desmaiou durante o show

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Iza subiu ao palco da Praça Brasil por volta das 22h



Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, foi o palco de uma das apresentações mais esperadas da Virada Cultural deste sábado (24). Iza subiu ao palco Praça Brasil por volta das 22h, uma hora após o horário inicialmente previsto, para encerrar a programação da noite.

Com um repertório recheado de sucessos como “Dona de Mim” e “Ginga”, Iza conquistou uma plateia diversificada e numerosa, composta por crianças, idosos, homens e mulheres, que já haviam acompanhado shows de rappers como Karol Conká e Rashid.

A interação com o público foi um dos grandes marcos da apresentação. Iza, que usava um deslumbrante macacão de paetê dourado, fez questão de se aproximar das crianças, que disputavam sua atenção durante todo o show. “Você de rosa, estou te vendo” e “você é muito fofo, neném” foram algumas das formas carinhosas que a cantora usou para se conectar com seus fãs.

Apresentação precisou ser interrompida

A apresentação de Iza precisou ser interrompida em pelo menos três momentos durante o show. A cantora fez questão de pausar sua performance para ajudar fãs que necessitaram de atenção. Em um desses momentos, uma jovem passou mal e precisou ser retirada do local por equipes de saúde.

Além da jovem, duas crianças precisaram receber ajuda durante o show. Uma delas, pressionada contra a grade do palco, foi retirada e levada para um local seguro. Já a outra, que havia se perdido dos responsáveis, foi acolhida pela cantora no palco até ser reunida com seu acompanhante.

Lixo acumulado

No fim da noite, o espaço do evento foi tomado pelo lixo acumulado no chão, apesar da presença de catadores que recolhiam as latas de cerveja espalhadas. A falta de lixeiras suficientes na área foi um problema visível durante o evento.

A Virada Cultural, promovida pela Prefeitura de São Paulo, está completando 20 anos e segue neste domingo (25) com mais de 500 atrações espalhadas por toda a cidade.

