Virada Cultural 2025: tudo que você precisa saber para curtir os 20 anos do evento

Para garantir a segurança e o bem-estar de todos durante esta grande celebração cultural, a Prefeitura de São Paulo divulgou as orientações sobre o que pode e o que não pode ser levado nesta edição

Edson Lopes Jr./ Secom Evento acontece nos dias 24 e 25 de maio



Neste fim de semana, os paulistas poderão aproveitar a 20ª edição da Virada Cultural, um dos eventos mais esperados do ano. Com o tema “20 anos em 24 horas”, esta edição conta com 16 palcos distribuídos pelas zonas sul, leste, norte e oeste da cidade. A previsão é de que o evento reúna mais de 1.000 apresentações, podendo atingir até 1.200, com a presença de artistas consagrados como Iza, Vanessa da Mata, Alceu Valença, Péricles, João Gomes, Michel Teló, Luísa Sonza, Léo Santana, Diogo Nogueira e Barões da Pisadinha.

Para garantir a segurança e o bem-estar de todos durante esta grande celebração cultural, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, divulga as orientações sobre o que pode e o que não pode ser levado ao evento, que acontece neste sábado (24) e domingo (25). Vale lembrar que as Casas de Cultura seguem regras específicas, que podem variar de acordo com o local.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Dicas para curtir a Virada Cultural com tranquilidade

– Evite bolsas grandes; dê preferência a pochetes ou doleiras;

– Cuide dos seus pertences;

– Confira antecipadamente os horários dos seus shows favoritos pelo site oficial;

– Combine pontos de encontro com seus amigos e familiares, para facilitar o reencontro em meio ao público.

O que levar

–Leque;

–Bilhete Único;

–Protetor solar;

–Documentos de identificação;

–Garrafinha de água, copo térmico, latinhas;

–Alimentos industrializados (lacrados);

–Latas abertas para consumo individual;

–Remédio de uso pessoal (com receita, se necessário);

–Capas de chuva;

–Itens de higiene pessoal (desodorante, perfumes e afins);

–Mochilas e bolsas pequenas;

–Cadeiras de rodas e carrinhos de bebê (passam por vistoria).

O que não pode levar

–Objetos cortantes, pontiagudos ou de vidro;

–Capacete;

–Caixa de som;

–Sprays em geral;

–Skates, patinetes e afins;

–Cooler e caixas de isopor;

–Fogos de artifício, explosivos e inflamáveis;

–Armas de fogo ou armas brancas;

–Bastão de selfie.

Casas de Cultura: o que pode levar

–Alimentos e frutas;

–Remédios de uso pessoal;

–Garrafa de água;

–Cadeiras de rodas e carrinho de bebê;

–Capa de chuva.

Casas de Cultura: o que não pode levar

–Guarda-chuva;

–Objetos de vidro;

–Objetos cortantes e/ou perfurantes;

–Collers e isopores;

–Latas fechadas;

–Sprays;

–Armas de fogo e brancas;

–Fogos de artifícios e/ou sinalizadores;

–Skates, bicicletas e similares;

–Bastão de selfie;

–Caixa de som, cadeiras e capacetes.