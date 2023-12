Virada de ano na Avenida Paulista terá shows gratuitos de Zezé di Camargo e Claudia Leitte; veja programação

Secretaria Municipal de Cultura afirmou que evento terá revista, controle de entrada e segurança reforçada

AGATHA GAMEIRO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Claudia Leitte se apresenta na capital paulista no dia 31 de dezembro



A festa de Ano Novo da Avenida Paulista foi confirmada pela Secretaria Municipal de Cultura. Neste ano, o evento receberá shows de Zezé di Camargo, Chitãozinho & Xororó e Claudia Leitte. O evento começa na tarde do dia 31 de dezembro, na via mais famosa da capital paulista, e termina na madrugada do dia 1º de janeiro. Com o lema “Viva a cidade viva”, a Secretaria de Cultura afirma que incluirá revistas, controle de entrada e reforço de segurança para que o público acesse o evento, medida similar ao que foi feito em outros eventos públicos promovidos pela Prefeitura de São Paulo, como o aniversário da cidade e a Virada Cultural. “O evento é pensado visando garantir que toda a população possa curtir a virada do ano com máxima tranquilidade e segurança”, diz comunicado. Os intervalos das apresentações contarão com apresentações da DJ Cranmarry. A escola de samba Mocidade Alegre também sobe ao palco na Avenida Paulista para celebrar a virada de ano.

Veja programação completa:

17h – Zezé di Camargo

19h – Ton Carfi e Paloma Possi

21h – Claudia Leitte

23h – Chitãozinho & Xororó

00h30 – Baile do Simonal convida Ellen Oléria, Léo Maia e Ivo Meirelles

01h30 – Escola de Samba Mocidade Alegre