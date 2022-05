Vocalista do Bokaloka sofre infarto e é internado às pressas durante turnê na Europa

Renatinho, que está em um hospital de Paris, passou por uma bateria de exames e se prepara para realizar um procedimento cirúrgico que deve acontecer nesta quarta-feira, 18

Reprodução/Instagram/bokalokaoficial Renatinho, do Bokaloka, está internado em Paris, onde deve passar por cirurgia



O cantor Renatinho, vocalista do grupo Bokaloka, precisou ser internado às pressas durante uma turnê na Europa após sofrer um infarto agudo do miocárdio. O artista, que está em Paris, na França, foi encaminhado para o Hospital Saint Louis e, após receber primeiros socorros, medição e fazer exames iniciais, ele foi transferido para outro hospital chamado Laribolsière, também em Paris. A assessoria de imprensa do cantor informou que ele “se mantém estável e sob acompanhamento médico”. Nesta quarta-feira, 18, ele deve passar por um procedimento cirúrgico, mas antes precisou ser submetido a novos exames para os médicos saberem qual “o melhor procedimento a ser realizado de acordo com o risco cardíaco do paciente”.

Os shows do Bokaloka que aconteceriam nos dias 21 e 22 de maio, sendo o primeiro em Manaus, Amazonas, e o segundo em Itaguaí, Rio de Janeiro, estão cancelados. A equipe de Renatinho agradeceu as mensagens de carinho que o cantor tem recebido e, nas redes sociais, famosos têm manifestado apoio ao cantor. “Estaremos orando e pedindo a Deus por sua recuperação e sua vida , fique bem, meu amigo”, escreveu o cantor Buchecha. “Já deu tudo certo, amigo! Força”, comentou o cantor Marcelo, do Tchakabum. “Força irmão, vai ficar tudo bem. Deus no comando”, acrescentou o ex-Power Couple André Marinho.