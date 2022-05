Vocalista do Metallica liga para fã brasileira que deu à luz durante show da banda

Joice Figueiró, tatuadora de Curitiba, compartilhou trecho de vídeo em que aparece falando com James Hetfield

Reprodução / Instagram / @digdigjooi Pais de Luan receberam ligação de James Hetfield



O vocalista da banda norte-americana Metallica, James Hetfield, ligou para Joice e Luan Figueiró, casal que teve um filho durante um show do grupo no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no último dia 7 de maio. Joice compartilhou um trechinho da ligação de sete minutos na ferramenta stories do Instagram, e demonstrou bastante emoção. “Adeus a todos vocês porque acabei de falecer. Acabamos de receber uma ligação do James nos parabenizando pelo nascimento do Luan. Não tenho palavras”, escreveu a tatuadora e fã da banda. “Olá, aqui é o James do Metallica”, diz o cantor no início do vídeo. “Oh, meu Deus, estou chorando”, responde a mãe. Joice e o marido, que é barbeiro, haviam comprado os ingressos para o show ainda em 2020, antes do início da pandemia. Com a Covid-19 se espalhando pelo mundo, a data da apresentação foi sendo remarcada até o último dia 7 de maio. A tatuadora recebeu autorização médica para ir ao show, mesmo com 39 semanas de gravidez. Uma vez no Couto Pereira, ela começou a sentir contrações e foi levada para o ambulatório montado no local, onde deu à luz. Luan nasceu ao som de ‘Enter Sandman’, um dos maiores hits da história do Metallica.

