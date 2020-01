Wiz Khalifa lança clipe doido para música do filme do Sonic; assista

Música de ‘Sonic: O Filme’ também tem Lil Yachty, Sueco the Child e Ty Dolla Sign; filme sai em 13 de fevereiro

Reprodução/YouTube Wiz Khalifa no clipe de 'Speed Me Up', de 'Sonic: O Filme'



Wiz Khalifa lançou nesta sexta-feira (24) o clipe de “Speed Me Up”, música que vai estar na trilha sonora de “Sonic: O Filme“.

A música é feita em parceria com Lil Yachty, Sueco the Child e Ty Dolla Sign. No clipe, todos eles viram personagens de videogame e aparecem correndo junto com o Sonic e fugindo do vilão Robotnik, que será interpretado por Jim Carrey.

Veja o clipe abaixo:

Depois de várias críticas e a produção de uma nova versão, “Sonic: O Filme” tem estreia marcada para 13 de fevereiro.