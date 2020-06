No Dia dos Namorados, Xamã lança música sobre relacionamentos na quarentena

Nesta sexta-feira (12), no clima do Dia dos Namorados, o rapper Xamã divulga seu novo single, intitulado ‘De Novo’. A faixa é a primeira do projeto “Como Sobreviver ao Fim do Mundo Dançando”, produzido na casa do artista, durante o período de isolamento social.

O single, composto por Xamã, retrata as incertezas de um relacionamento que não conseguiu ser reatado antes do início da quarentena e, agora, enfrenta diversas interrogações sobre o seu futuro.

“Eu tinha recém-chegado dos Estados Unidos, com diversos shows programados e me preparando para lançar o disco. Voltei com o país todo em quarentena e, com isso, os planos também teriam que ser adiados. Foi aí que resolvemos montar um estúdio aqui em casa e produzir. Saíram várias músicas legais, que relatam um pouco dessa vivência durante o isolamento”, conta o artista. “Todo o projeto têm uma pegada mais love song, exatamente por ser no mês dos namorados”, disse.

O single também chega acompanhado de um videoclipe rodado na casa do rapper, com captação e direção de Sandiego Fernandes. Veja:

O EP, composto por quatro faixas, incluindo “De Novo”, será lançado em todas as plataformas de streaming no dia 25 de junho.