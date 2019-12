Yellowcard vai manter processo contra Juice WRLD mesmo após morte do rapper

O Yellowcard acusa Juice WRLD de ter plagiado a música ‘Holly Wood Died’ com o hit ‘Lucid Dreams’

EFE/EPA/NINA PROMMER Juice WRLD morreu em 8 de dezembro, aos 21 anos



A banda americana Yellowcard vai manter o processo que move contra o rapper Juice WRLD mesmo depois da morte dele, no começo do mês. A informação foi confirmada pelo site XXL, que obteve os documentos da ação.

O Yellowcard foi à Justiça contra Juice WRLD alegando que o cantor plagiou o grupo. A disputa é sobre a música “Lucid Dreams”, um dos maiores hits do rapper. Para a banda, a canção é muito parecida com “Holly Wood Died”, música que eles lançaram em 2006. Os músicos pedem US$ 15 milhões de indenização.

Os advogados do Yellowcard defendem que a semelhança entre as músicas não é apenas uma coincidência e é resultado de plágio. O grupo tem como argumento o fato de Juice WRLD já ter dito que o Fall Out Boy, banda que fez sucesso na mesma época e com o mesmo estilo de música do Yellowcard, é uma de suas grandes influências, o que tornaria improvável que o cantor não tivesse ouvido “Holly Wood Died” antes.

Com a morte de Juice WRLD, a Justiça americana determinou que a parte acusada se manifeste até o dia 4 de fevereiro. O prazo inicial terminava no dia 9 de dezembro. Segundo um dos advogados da banda, foram os próprios integrantes que pediram a extensão do prazo.

Juice WRLD morreu no dia 8 de dezembro, em Chicago, nos Estados Unidos, aos 21 anos. Ele havia acabado de pousar no aeroporto da cidade e faleceu após passar mal em seu jatinho. A causa da morte ainda não foi confirmada, mas policiais encontraram drogas na aeronave.