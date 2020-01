‘You Should Be Sad’: Halsey lança música com pegada country; veja clipe

Reprodução/YouTube Halsey divulgou a inédita "You Should Be Sad"



Halsey, na madrugada desta sexta-feira (10), deu mais um gostinho de seu álbum inédito, “Manic”, ao liberar o sexto single do disco: “You Should Be Sad”, já com clipe.

A canção, que tem notas de música country, chega após os lançamentos de “Without Me,” “Graveyard,” “Finally // Beautiful Stranger”, “Suga’s Interlude” e “Graveyard”.

No clipe, fãs rapidamente apontaram diversas referências a cantoras como Lady Gaga, Christina Aguilera, Shania Twain e Carrie Underwood – algo que a própria Halsey confirmou em suas redes sociais.

“Manic” chega às plataformas de streaming em 17 de janeiro e, a partir de junho, a cantora sairá em turnê pela América do Norte com CHVRCHES, Omar Apollo, Blackbear e PVRIS.

Confira abaixo: