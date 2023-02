Zé Felipe expõe problema pessoal que teve no palco após ter show criticado

Cantor disse que teve uma crise de ansiedade enquanto se apresentava e Virginia Fonseca subiu no palco para ajudá-lo a terminar a apresentação

Reprodução/Instagram/zefelipecantor Zé Felipe falou que teve uma crise de ansiedade durante o show que realizou domingo, 19, no Ceará



O cantor Zé Felipe se manifestou após ser duramente criticado pelo show que realizou no domingo de Carnaval, 19, no Ceará. Trechos da apresentação repercutiram nas redes sociais e muitas pessoas reclamaram na falta de animação do artista, do uso excessivo de playback e da presença da influenciadora Virginia Fonseca, que é casada com o sertanejo, no palco. Ela ficou fazendo dancinhas populares no TikTok enquanto o marido cantava. Na manhã desta terça-feira, 21, o filho do cantor Leonardo explicou o que aconteceu: “Anteontem a gente fez dois shows na noite, em Paracuru, e eu tive crise de ansiedade, foi a segunda vez que eu tive. Quem tem sabe o quão ruim é a sensação. A Virginia me ajudou muito a terminar o show. Só quem estava comigo sabe o quão difícil foi fazer aquele show e terminar o show. Quem tem crise de ansiedade sabe o quão angustiante e horrível que é isso”. Em seu canal no YouTube, Virginia postou um vídeo com ao lado do marido e também comentou sobre o assunto: “Eu não costumo entrar no palco do Zé Felipe nunca, só se ele me chamar. Caso contrário, eu não entro. Eu senti que você estava mal e eu entrei na hora para animar ou, sei lá, fazer alguma coisa”.