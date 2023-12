Zé Neto deve ter alta no início da semana, mas retorno aos palcos pode demorar um mês

De acordo com informações do hospital, cantor sertanejo está estável e apresenta evolução satisfatória em seu quadro clínico

Reprodução/Instagram/@zenetoecristiano Zé Neto voltará a se apresentar entre três e quatro semanas



O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, permanece internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto após acidente na BR-153. De acordo com informações do hospital, o artista está estável e apresenta evolução satisfatória em seu quadro clínico. A previsão é que ele receba alta no início da próxima semana, a partir desta segunda-feira, 11. A equipe médica recomenda a permanência de Zé Neto no ambiente hospitalar para acompanhamento médico, observação contínua e realização de exercícios de fisioterapia respiratória sob orientação de especialistas. O retorno aos palcos do cantor está previsto apenas para daqui a três ou quatro semanas, após a completa cicatrização. Qualquer esforço adicional antes desse período não seria prudente, conforme explicou a equipe médica, devido à necessidade de preservar a saúde pulmonar d0 astro sertanejo.

Em um vídeo divulgado no sábado, 9, o cantor agradeceu o apoio de amigos, familiares e fãs, mostrando-se fora do leito hospitalar ao lado da esposa e filhos. A família entoou uma música em homenagem a Zé Neto, que expressou gratidão pela “dádiva da vida” e pela solidariedade recebida. ” A família, amigos e as mensagens carinhosas dos fãs são luzes que iluminam meu caminho. Obrigado por cada oração e por mais uma oportunidade de seguir em frente”, escreveu o cantor em seu perfil no Instagram.