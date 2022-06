Zé Neto é afastado novamente dos palcos por problemas de saúde; Cristiano assume shows

Cantor está com um quadro de tosse que está ‘prejudicando o tratamento nas vértebras’; agenda dos sertanejos será cumprida pela segunda voz da dupla

Reprodução/Instagram/crisznec Com Zé Neto afastado dos palcos, Cristiano é quem vai cumprir agenda da dupla



O cantor Zé Neto, dupla de Cristiano, vai novamente ficar longe dos palcos por orientação médica. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa da dupla informou que o artista apresentou um “quadro de tosse, prejudicando o tratamento nas vértebras”. Após cancelarem a apresentação que aconteceria na última quarta-feira, 22, no São João de Assú, no Rio Grande do Norte, Cristiano decidiu assumir a agenda de shows sem o parceiro. “Os fãs que acompanham a dupla também acompanham as dificuldades dos últimos meses, desta vez, Cristiano chamou para si a responsabilidade dos palcos e tem encarado os compromissos”, informou a equipe dos sertanejos em nota.

No show que aconteceu na última terça-feira, 21, no Pará, Cristiano se apresentou sem Zé Neto, e contou com a força da dupla Netto e Henrique. “Não somos só parceiros da música, eu e o Zé somos parceiros na vida, e eu como amigo tenho de estar ao lado dele sempre. Tenho muita fé e certeza de que tudo isso vai passar. E eu estarei sempre aqui para honrar nossa história, já, já ele estará de volta, e por aqui vou agradecendo ao público. Porque é a energia de vocês que nos move”, comentou Cristiano. Vale lembrar que, no início do mês, Zé Neto se afastou dos palcos, pois fraturou três costelas. Com isso, parte da agenda de junho foi cancelada. A volta aos palcos antes desse novo afastamento aconteceu cerca de duas semanas depois. Ainda não há previsão de quando Zé Neto retorna ao trabalho.