Zeca Pagodinho fará pausa em shows para se dedicar aos netos

Reprodução/Instagram/@ZecaPagodinho São Paulo recebeu a turnê de 40 anos de carreira de Zeca Pagodinho em junho de 2024



Zeca Pagodinho, que comemora seus 40 anos de carreira, anunciou uma pausa na agenda de shows. O dono de hits como “Deixa a vida me levar” e “Verdade” quer se dedicar aos netos. Ele é avô de seis netos e espera o sétimo para abril. Mas antes, Zeca Pagodinho faz dois shows em São Paulo, nesta sexta, 13, e no sábado, 14, e outro no Rio de Janeiro, no dia 21. Depois disso, o cantor de 65 anos só volta a se apresentar em junho.

São Paulo recebeu a turnê de 40 anos de carreira de Zeca Pagodinho em junho de 2024. Depois de percorrer outras 12 cidades e levar uma legião de fãs para um cruzeiro, o músico volta à capital paulista para mais dois shows nesta sexta, 13, e no sábado, 14. As apresentações acontecem na Vibra São Paulo (Av das Nações Unidas, 17.955 – Vila Almeida), com abertura da casa às 19h30. Zeca Pagodinho encerra a turnê no Rio de Janeiro, no Farmasi Arena (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca), no dia 21.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo