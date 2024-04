Netflix anuncia seu primeiro reality musical brasileiro, ‘Nova Cena’

Atração será apresentada por Djonga, Felipe Ret e as irmãs Tasha & Tracie; vencedor levará prêmio de R$ 500 mil

Raquel Espírito Santo/Netflix Djonga, Felipe Ret, e as irmãs Tasha & Tracie, em divulgação do reality 'Nova Cena'



Preparem-se para uma explosão de talento e emoção, porque a Netflix anunciou na última terça-feira (26 de março), que fará seu primeiro reality show musical nacional, e a adrenalina já está à flor da pele! Chamado de “Nova Cena”, este novo fenômeno televisivo é mais do que um simples concurso – é uma jornada épica pela autenticidade e paixão da cena de rap e trap do Brasil. Inspirado no sucesso norte-americano “Rhythm & Flow”, este reality promete mergulhar de cabeça nas histórias arrebatadoras dos talentosos participantes, que enfrentarão desafios épicos para provar quem é o verdadeiro ícone da música brasileira do futuro. E a premiação? Prepare-se para se surpreender! O grande vencedor não só conquistará o título cobiçado, mas também levará para casa uma bolada de R$ 500 mil para alavancar sua carreira musical rumo ao estrelato. E isso não é tudo – uma participação especial na quinta temporada da aclamada série “Sintonia” está reservada para coroar o sucesso do campeão.

Quem serão os mestres que julgarão esses talentos incríveis? Nada menos que os gigantes do cenário musical brasileiro: Djonga, representando Belo Horizonte com toda sua essência; Felipe Ret, trazendo o fervor do Rio de Janeiro; e as talentosas irmãs Tasha & Tracie, representando a energia inigualável de São Paulo! A apresentação do programa fica com o rapper Kamau e quem solta o som é a DJ Miya B. Essa produção é comandada pela Endemol Shine Brasil, sob a direção de Cacá Marcondes e a co-direção habilidosa de Fábio Ock e Maristela Mattos. Então, prepare seus ouvidos e corações, porque Nova Cena está prestes a agitar as estruturas do entretenimento brasileiro e escrever um novo capítulo na história da música nacional.

Veja anúncio

View this post on Instagram A post shared by Netflix Brasil (@netflixbrasil)