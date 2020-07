Netflix divulga os filmes mais assistidos da plataforma; confira a lista

Em anúncio inédito, plataforma de streaming relaciona suas dez produções originais de maior audiência; ‘O Resgate’ e ‘Birdbox’ lideram lista

Reprodução Netflix se consolidou como grande expoente do cinema mundial



A Netflix divulgou pela primeira vez quais seus filmes de maior audiência. O levantamento levou em conta apenas as produções originais do serviço de streaming e quantas pessoas o assistiram no mês de lançamento. O anúncio é inédito na história da plataforma, que até o momento, optou por não por divulgar o público de cada produção. O Resgate, com Chris Hemsworth, lidera a lista com 99 milhões de espectadores, seguido por Birdbox e Troco em Dobro.

A plataforma cavou um lugar entre os grande expoente do cinema mundial, marcando presença em grandes premiações, como o Oscar e o Festival de Cannes. Nos últimos anos, a Netflix lançou mais filmes originais que qualquer produtora de Hollywood, e segundo o chefe da divisão de filmes da empresa, Scott Stubber, não pretende perder o ritmo: “Queremos um filme impactante a cada duas semanas”, afirmou em entrevista a Bloomberg.

Confira abaixo o ranking completo dos filmes originais mais assistidos da Netflix, seguido pelo número de espectadores no mês de estreia:

1. O Resgate, 89 milhões

2. Birdbox, 89 milhões

3. Troco em Dobro, 85 milhões

4. Esquadrão 6, 83 milhões

5. Mistério no Mediterrâneo, 73 milhões

6. O Irlandês, 64 milhões

7. Operação Fronteira, 63 milhões

8. A Missy Errada, 59 milhões

9. O Poço, 56 milhões

10. O Date Perfeito, 48 milhões