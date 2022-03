No Lollapalooza, Miley Cyrus homenageia Taylor Hawkins e canta com Anitta

Cantora foi a última a se apresentar no segundo dia do festival; cerca de 100 mil pessoas estavam no local

Reprodução/Twitter/@multishow Show de Miley Cyrus no Lollapalooza ficou marcado homenagens, pedido de casamento e participação de Anitta



A cantora americana Miley Cyrus, uma das artistas mais esperadas do Lollapalooza, se apresentou neste sábado, 26, no palco Busweiser para cerca de cem mil pessoas que aguardavam ansiosamente pelo espetáculo. A artista foi a última a se apresentar no segundo dia do festival e levou o público à loucura e às lágrimas em dois momentos do show. O primeiro foi quando ela fez uma homenagem para Taylor Hawkins, baterista da banda Foo Fighters, que foi encontrado morto na sexta-feira, 25, em um hotel em Bogotá, na Colômbia. Durante a apresentação, ela não aguentou e foi às lágrimas ao contar os últimos momentos que teve com o amigo. “Nos últimos dias, passei por momentos emocionalmente e fisicamente desgastantes. Meu avião foi atingido por um raio e a primeira pessoa com quem falei após o voo morreu”, declarou a cantora se referindo a Hawkins. Ela também relatou que teve bronquite e, em um post nas redes sociais, disse que pensou em desistir do show. “Estou pondo minha roupa de super-heoína e serei forte não só por vocês, mas também por mim”, disse e complementou declarando que “o show de hoje é em homenagem ao meu amigo Taylor Hawkins, o homem mais incrível que já conheci. Ele gostaria que eu brilhasse e cantasse por amor ao rock”.

O segundo momento, foi quando Miley chamou ao palco a cantora Anitta, com a qual cantou a música, “Boys Don’t Cry” e “4×4”. A americana ovacionou a brasileira e fez a seguinte declaração: “A porra da artista número um da porra do mundo inteiro”. Anitta se tornou a primeira brasileira a chegar na primeira colocação do Spotify global. “Eu vou começar a vir para o brasil mais vezes para poder encontrar a Anitta”, declarou Miley que também contou como é sua relação com a cantora brasileira. “É uma dessas pessoas com quem você fica conversando no quarto, falando sobre garotos ou alguma merda, e ela está lá. E se eu ligo para ela dizendo que preciso de alguém para cantar no Lollapalooza comigo, ela também está lá”. A participação da cantora já havia repercutido nas redes sociais durante a semana e fez com que o público ficasse ainda mais ansioso para a apresentação. Durante uma parte do show, ainda teve pedido de casamento. Um casal subiu ao palco para realização de um pedido diante dos olhos da artista que desejou felicidade aos dois e disse que espera que o casamento deles “seja melhor do que o dela”, falou de referindo ao ex-marido Ian Hemsworth.