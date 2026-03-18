Nova temporada de ‘Cangaço Novo’ impressiona em novo trailer; assista

Trailer apresenta o trio ainda mais unido e disposto a formar alianças estratégicas para executar um assalto grandioso

Divulgação Cangaço Novo



O Prime Video divulgou nesta semana o trailer e o cartaz oficial da segunda temporada de Cangaço Novo, que estreia no dia 24 de abril em mais de 240 países e territórios. A nova prévia já deixa claro: a tensão sobe de nível, e o próximo golpe promete ser o mais ousado da história dos irmãos Vaqueiro.

Com cenas carregadas de adrenalina, o trailer apresenta o trio ainda mais unido e disposto a formar alianças estratégicas para executar um assalto grandioso. A atmosfera intensa é embalada pela faixa inédita “Línguas e Léguas”, do BaianaSystem, com participação de Alice Carvalho. A música foi composta especialmente para a série, e a trilha completa da banda será lançada em formato EP no dia 27 de abril.

A segunda temporada chega com sete episódios liberados de uma só vez, reforçando a aposta do streaming em maratonas eletrizantes. Na trama, os conflitos se intensificam e colocam os protagonistas diante de desafios ainda mais perigosos. Ubaldo, vivido por Allan Souza Lima, Dinorah (Alice Carvalho) e Dilvânia, interpretada por Thainá Duarte, entram em uma guerra direta contra os Maleiros.

Enquanto Dilvânia encontra força na fé e assume uma posição de liderança espiritual dentro da Irmandade, Ubaldo e Dinorah partem para o confronto direto contra os vilões Gastão Maleiro (Bruno Belarmino) e Paulino Leite (Daniel Porpino), em uma tentativa de colocar um ponto final na corrupção e na violência que dominam a fictícia Cratará.

A nova fase também ganha reforço de peso com a participação especial do cantor João Gomes, além de nomes como Marcélia Cartaxo, Hermila Guedes, Xamã e Lucas Veloso no elenco.

Produzida pela O2 Filmes em parceria com a Amblin Entertainment, a série é assinada por Mariana Bardan e Eduardo Melo, com direção geral de Fábio Mendonça e direção de Caito Ortiz.

Com uma mistura potente de ação, crítica social e identidade brasileira, Cangaço Novo retorna prometendo elevar ainda mais o nível, tanto na narrativa quanto na estética. E pelo que o trailer entrega, vem aí uma temporada que não vai dar respiro.