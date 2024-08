Novo namorado de Lana Del Rey agita a web e precisa ‘trancar’ perfil nas redes sociais

Jeremy Dufrene é caçador de crocodilos e guia turístico em Bayou des Allemands; eles foram vistos de mãos dadas em Londres

Casal se conheceu quando cantora foi fazer passeio com o guia turístico



Jeremy Dufrene, o novo namorado de Lana Del Rey, optou por restringir o acesso ao seu perfil no Instagram após a divulgação do relacionamento pela mídia britânica. Com 52 anos, Dufrene é um guia turístico e caçador de crocodilos nos Estados Unidos. A diferença de idades e estilos entre ele e a cantora gerou uma série de comentários nas redes sociais, onde internautas expressaram suas opiniões sobre a nova relação.

Natural da Louisiana, Dufrene trabalha na Airboat Tours by Arthur, uma empresa que oferece passeios turísticos pela famosa região do Bayou des Allemands. Ele já teve a oportunidade de guiar diversas celebridades, incluindo Glen Powell, Emma Roberts e Kate Hudson. O contato entre Dufrene e Lana Del Rey começou em março de 2019, quando ele a acompanhou em um passeio.

Desde aquele encontro, o casal passou a se seguir nas redes sociais, o que gerou especulações sobre um possível romance. Recentemente, Dufrene e Lana foram vistos juntos em Londres, onde foram flagrados de mãos dadas. Esse momento aconteceu três meses após o reencontro do casal em maio deste ano, o que intensificou o interesse do público pela relação.

