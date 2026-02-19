O Agente Secreto: a história real e o contexto histórico do filme

Saiba se o premiado longa de Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura é baseado em fatos reais e entenda o cenário da ditadura militar em 1977

Divulgação / Victor Jucá Wagner Moura durante o filme 'O Agente Secreto'



Desde que chegou aos cinemas e conquistou a crítica internacional, muitos espectadores se perguntam se o filme brasileiro O Agente Secreto filme é baseado em fatos reais. A obra, que une suspense e drama político, traz uma recriação detalhista do Brasil da década de 70, o que gera dúvidas sobre a veracidade dos eventos narrados na tela.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho (Bacurau, Aquarius) e estrelado por Wagner Moura, o longa se destaca não apenas pela trama tensa, mas pela atmosfera de paranoia que permeava o país durante o regime militar.

Abaixo, explicamos a origem do roteiro, o que é ficção e o que é realidade histórica na produção.

A trama de O Agente Secreto

A história se passa em 1977. Marcelo (interpretado por Wagner Moura) é um professor universitário e especialista em tecnologia na casa dos 40 anos. Fugindo de um passado turbulento e de ameaças políticas em São Paulo, ele decide se mudar para o Recife na semana do Carnaval, buscando refúgio e a chance de reencontrar seu filho.

No entanto, a tranquilidade que ele busca é ilusória. Logo ao chegar, Marcelo percebe que a cidade, apesar do clima festivo, esconde uma rede de vigilância e tensão. Ele começa a suspeitar que está sendo monitorado pelos próprios vizinhos e se vê envolvido em uma teia de espionagem, lendas urbanas e repressão estatal.

O filme é baseado em fatos reais?

A resposta direta é: não, o filme não é uma biografia nem relata um evento específico documental. A história de Marcelo e os eventos particulares da trama são obras de ficção criadas por Kleber Mendonça Filho.

Contudo, o filme é profundamente alicerçado na realidade histórica. O diretor utiliza o ano de 1977 como um “personagem” próprio. Embora o enredo seja inventado, o cenário político é factual. Naquele ano, o Brasil vivia sob o governo do general Ernesto Geisel. Era um período de transição lenta (“abertura lenta, gradual e segura”), onde a ditadura ainda mostrava força através do SNI (Serviço Nacional de Informações) e da vigilância civil, mas já enfrentava o desgaste do fim do “Milagre Econômico”.

Além disso, o filme incorpora elementos verídicos do folclore urbano do Recife da época, como a famosa lenda da “Perna Cabeluda”, misturando o terror político real com o imaginário popular que assombrava os moradores da capital pernambucana. Portanto, embora Marcelo não tenha existido, a atmosfera de medo e a arquitetura da cidade são retratos fiéis da época.

Elenco e personagens

A produção reúne um dos elencos mais estelares do cinema nacional recente, misturando colaboradores habituais do diretor com novos nomes de peso:

Wagner Moura como Marcelo (o protagonista em fuga).

Maria Fernanda Cândido (papel de destaque na trama local).

Gabriel Leone (figura chave na dinâmica de Recife).

Alice Carvalho (atriz revelação de Cangaço Novo ).

Udo Kier (ator alemão que retorna após trabalhar em Bacurau ).

Isabél Zuaa , Thomás Aquino e Hermila Guedes completam o time principal.

Curiosidades da produção

Reconstrução de época: O filme exigiu um trabalho massivo de direção de arte para transformar o Recife atual na cidade de 1977, incluindo a mudança de fachadas, veículos e figurinos que remetem à estética dos anos 70. Tecnologia analógica: Sendo o protagonista um especialista em tecnologia da época, o filme explora visualmente gravadores de rolo, escutas telefônicas e a materialidade da espionagem pré-digital. Sucesso internacional: Antes mesmo da estreia ampla no Brasil, o filme trilhou um caminho de sucesso em festivais, consolidando Kleber Mendonça Filho como um dos nomes mais fortes do cinema mundial atual.

Onde assistir

Lançado nos cinemas brasileiros no final de 2025, O Agente Secreto continua em evidência devido à temporada de premiações de 2026 (incluindo o Globo de Ouro e o Oscar).

Cinemas: Verifique a programação local, pois o filme costuma retornar às salas ou manter sessões em circuitos de arte durante o período do Oscar.

Streaming: A Netflix confirmou a aquisição dos direitos de exibição do longa. Após a janela exclusiva dos cinemas, o filme entrará para o catálogo da plataforma (a data exata depende do fim do circuito de premiações).

O longa reafirma a capacidade do cinema brasileiro de revisitar sua história recente não apenas como documento, mas como entretenimento de alta qualidade, mantendo viva a memória de um período que definiu os rumos do país.