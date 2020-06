“O céu não é o limite”, comemora Gizelly Bicalho após indicações em premiação

O Prêmio Jovem reconhece personalidades que se destacaram online ao longo do ano

Que o poder dos Furacões, como são chamados os fãs de Gizelly Bicalho, surpreende nas redes sociais não é novidade para ninguém. Mas, desta vez, a união dos internautas garantiu uma conquista importante para a ex-BBB: Gizelly está indicada para quatro categorias da próxima edição do Prêmio Jovem.

Depois de alguns dias de indicação popular, Gizelly se destacou nas categorias “Revelação Digital”, “Melhor Crush”, “Melhor Shipper” (com Rafa Kalimann) e “Melhor Fandom”. Em suas redes sociais, a advogada comemorou a conquista e agradeceu o apoio dos fãs. “O céu não é o limite para os Furacões!!! Vocês são meu um milhão de meio”, escreveu.

BOA NOITE DA INDICADA PARA SEGUNDA FASE DO PRÊMIO PJB NAS CATEGORIAS 1 – Revelação digital.

2 – Melhor shipper com Rafa Kalimann.

3 – Meu crush

4- melhor fandom O CÉU NÃO É O LIMITE PARA OS OS FURACÕES !!!! Vocês são meu um milhão e meio !🌪❤️ pic.twitter.com/KyLtZjyYBt — Gizelly Bicalho 🌪 (@gizellybicalho) June 20, 2020

Gizelly destacou que o amor dos fãs consegue ser maior que toda energia negativa enviada pelos ‘haters’. “Eu fico meio bad, dura 5 minutos e depois se transforma em força”, contou. Em tom descontraído, a ex-BBB ainda brincou com os fãs e deu uma palinha de seu futuro discurso na entrega dos prêmios.

Para consagrar os vencedores, internautas podem votar em seus favoritos até o dia 20/07, no página oficial do Prêmio Jovem. Nomes como Anitta, Pabllo Vittar, Felipe Neto e Ludmilla também são destaques da edição.

Arraiá dos Furacões

A quarentena não é sinônimo de desânimo para os Furacões. Na última quarta-feira (17), os fãs organizaram uma festa junina online com direito a correio elegante, quadrilha, show de talentos e doações para instituições de caridade.

As doações aconteceram centralizadas pelo projeto Furacões Solidários, que conta com o apoio da própria Gizelly e colecionada instituições ajudadas. A tag “#ArraiaDosFuracões” apareceu entre os assuntos mais comentados do Twitter.