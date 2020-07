‘O Scooby é como um irmão pra mim’, diz Harley Alves, produtor da série do surfista no YouTube

O filmmaker, que já trabalhou com nomes como Bruna Marquezine, Caio Castro e Manu Gavassi, está por trás da polêmica cena de Scooby chamando o filho de ‘perdedor’

Divulgação

Apesar de toda polêmica acerca de Pedro Scooby, o surfista brasileiro se destaca por sua humildade e desapego com as coisas materiais. Isso é o que diz Harley Alves, produtor da série ‘O Fantástico Mundo de Scooby’, no YouTube. “O Scooby é como um irmão pra mim, apesar dele me chamar de filho.”, contou em entrevista exclusiva à Jovem Pan.

Segundo o produtor, filmar a série foi um aprendizado. “Aprendi e aprendo muito com ele, seu jeito desapegado de ser é o que mais me inspira. Como vivemos boa parte da série só eu e ele, aprendemos a respeitar mais ainda o espaço e crescer um sentimento”, contou.

Harley diz que viajar (e registrar tudo) ao lado de Scooby foi de longe o maior desafio de sua vida, mas tudo acabou dando certo, mesmo não tendo um roteiro daquilo que seria efetivamente gravado. Para a produção, com 26 episódios, a equipe vivenciou um acidente com o surfista e até um assalto.

“Estava tudo incrível, até pousarmos no Hawaii e sermos assaltados depois de uns 40 minutos.”, contou o produtor, que teve todo seu equipamento levado. “Eu me vi um pouco frustrado. Qualquer amante de surf sonha em poder assistir a final no Hawaii e melhor ainda, produzir um vídeo incrível”, disse. Segundo ele, foi preciso usar o celular para continuar gravando a série.

“Alguns amigos filmmakers me cederam imagens e assim fui compondo um vlog de iPhone e intermediando com outras imagens produzidas. A grande lição que eu tirei é de não ficar pensando no problema e sim na solução.”

Perguntado sobre a cena polêmica de Pedro Scooby com o filho, Harley Alves disse que a criação dos filhos é algo muito pessoal e apenas os pais entendem o que é melhor para seus filhos. “Por conhecer a essência do Pedro e principalmente por estar presente no dia e gravar tudo, a situação pra mim foi a do Dom (filho) se mostrando determinado até o momento em que ele realmente atingiu seus objetivos.”, relatou.

Harley Alves: o filmmaker dos famosos

Pedro Scooby não é o único nome importante no portfólio de Harley. Ele já produziu conteúdo para nomes gigantes como Manu Gavassi, Caio Castro, Bruna Marquezine, Alok e Simone e Simaria. Sobre o impacto de seu trabalho, Harley conta que fica impressionado com os números e destaca que tem dificuldades para entender onde consegue chegar. “ Acho que a minha ficha nunca caiu, é como se eu não entendesse a proporção que o meu trabalho atinge.”.

Ele destacou que a aproximação dos famosos começou depois do contato mais próximo com Leo Picon, que decidiu investir em sua carreira depois do encerramento das atividades de sua produtora. “De primeira já produzi um projeto para a RedBull e outro para Puma, mas todos os projetos de marcas grandes me colocava em contato com pessoas importantes e influentes. Acabou que todos os artistas se tornaram grandes amigos e as produções foram só aumentando.”.

Harley não para! Além da produção de vídeos, o jovem também lidera uma marca de roupas e está a frente de um curso especial para futuros produtores na internet. “Se a pessoa está indecisa sobre que caminho seguir, se tem um sonho e não tem ideia de como progredir com ele, ou está no mercado de vídeos e quer ter ideia das coisas bizarras que eu já fiz pra me destacar, eu indico o curso. Trabalho temas como; a mau uso da imaginação (ansiedade), vulnerabilidade (confiança em se desafiar), desenvolvimento no mercado de vídeos e vida, autoconhecimento (se conhecer é o principal passo).”

“O maior desafio da vida de um criador de conteúdo e se manter criativo. É realmente não perder o feeling e entender que a vida é feita de momentos. Igual uma montanha russa, sobe e desce o tempo todo, que são dias e dias, nem sempre as coisas vão sair da maneira planejada e cabe a você ser criativo, e desenvolver a causa.”