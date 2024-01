‘Oppenheimer’ bate ‘Barbie’ em indicações ao Oscar – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Cillian Murphy e Margot Robbie



A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou nesta terça-feira, 23, os filmes indicados ao Oscar 2024. Entre os indicados a melhor filme, “Oppenheimer” liderou com 13 indicações, enquanto “Barbie”, grande concorrente, ficou com oito categorias. A cerimônia está marcada para 10 de março, às 20h, no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Mega-Sena sorteia prêmio de R$38 milhões

Mega-Sena sorteia prêmio de R$38 milhões. Os apostadores têm até as 19h para fazer suas apostas nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou pelo aplicativo da loteria. O sorteio acontecerá no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 20h, e será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa.

Peru demite o chefe da Polícia Nacional

Jorge Angulo, foi demitido pelo governo após duas mulheres agredirem a presidente do país, Dina Boluarte durante a inauguração da pavimentação de uma estrada no distrito de Chiara, sendo a primeira visita de Boluarte à região após os protestos de 2022, que resultaram em várias mortes, algumas supostamente causadas pelas forças de segurança.