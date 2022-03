Oscar 2022 veta participação de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia

Sugestão havia sido feita por Amy Schumer, apresentadora da edição deste ano; Academia pretende não politizar o evento

HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP - 15/03/2022 Volodymyr Zelensky não deve participar da cerimônia do Oscar 2022



A cerimônia do Oscar de 2022 não contará com a participação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A sugestão de convidar o político havia sido feita por Amy Schumer, que fará a apresentação do evento neste ano junto com Regina Hall e Wanda Sykes, mas a ideia foi rechaçada pela organização. A Academia ainda não se posicionou oficialmente sobre o assunto, mas a cerimonialista informou o ocorrido em uma entrevista ao “The Drew Barrymore Show”. “Queria encontrar uma maneira de trazer o Zelensky via satélite ou numa gravação. Temos muitos olhos voltados para o Oscar. Não tenho medo de seguir este caminho, mas não sou eu quem produzo o Oscar”, informou. Amy afirmou que os organizadores entendem que a cerimônia assemelham-se às férias, já que as pessoas “querem esquecer tudo e aproveitar a noite”.