Oscar honorário: significado, critérios e vencedores de 2026

Entenda como funciona o prêmio da Academia que celebra o conjunto da obra e o legado de grandes lendas do cinema mundial

MICHAEL TRAN / AFP Tom Cruise com seu Oscar honorário



Embora a cerimônia televisionada do Oscar seja o momento de maior glória para os filmes lançados no último ano, existe uma estatueta igualmente prestigiosa, mas com um propósito diferente: o Oscar Honorário (Academy Honorary Award). Diferente das categorias competitivas, que julgam um desempenho específico, este prêmio celebra uma vida inteira de dedicação à sétima arte.

Muitas vezes visto como uma forma de “correção histórica” da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, o Oscar Honorário reconhece carreiras brilhantes que, por vezes, não foram premiadas nas categorias tradicionais. Desde 2009, a entrega dessas estatuetas ocorre em um evento separado e exclusivo, o Governors Awards, que antecede a grande festa do cinema.

O que é o Oscar honorário

O Oscar Honorário é uma distinção concedida pelo Conselho de Governadores da Academia (Board of Governors). Segundo a definição oficial da instituição, o prêmio visa homenagear “realizações extraordinárias ao longo da vida, contribuições excepcionais para o estado das artes e ciências cinematográficas, ou por serviços notáveis prestados à Academia”.

Diferente das categorias como Melhor Ator ou Melhor Filme, onde os vencedores são escolhidos pelo voto de milhares de membros, o Oscar Honorário é decidido por um grupo seleto de líderes da indústria. A estatueta entregue é idêntica à do Oscar tradicional.

Historicamente, o prêmio serviu para reconhecer:

Pioneirismo: Inovações técnicas ou narrativas que mudaram o cinema.

Legado: Atores e diretores lendários que nunca venceram uma disputa competitiva (como Charles Chaplin, Jackie Chan e Samuel L. Jackson).

Conjunto da obra: Profissionais cujos filmes enriqueceram a cultura global ao longo de décadas.

Diferença entre Oscar honorário e prêmio Jean Hersholt

É comum haver confusão entre as honrarias entregues no Governors Awards. Embora ambos sejam prêmios especiais, seus critérios são distintos:

Oscar Honorário: Foca na excelência artística e na contribuição técnica ou criativa para o cinema.

Prêmio Humanitário Jean Hersholt: Também entrega uma estatueta do Oscar, mas reconhece um indivíduo da indústria cinematográfica cujos esforços humanitários trouxeram crédito à indústria.

Enquanto o Honorário celebra o artista, o Jean Hersholt celebra o cidadão e suas causas sociais.

Vencedores do Oscar 2026 (Governors Awards)

Para o ciclo do Oscar 2026 (referente à 16ª cerimônia do Governors Awards, realizada em novembro de 2025), a Academia selecionou um grupo de veteranos que definiram gerações.

Os homenageados com o Oscar Honorário foram:

Tom Cruise: Um dos maiores astros de ação e produtores da história moderna, reconhecido por sua dedicação à experiência cinematográfica em tela grande e por realizar suas próprias acrobacias.

Debbie Allen: Aclamada atriz, coreógrafa, diretora e produtora, com uma carreira vasta que abrange cinema, televisão e teatro, abrindo portas para artistas negros na indústria.

Wynn Thomas: Designer de produção visionário, conhecido por sua longa colaboração com Spike Lee e por criar a estética visual de clássicos modernos.

Além deles, a cantora e atriz Dolly Parton foi agraciada com o Prêmio Humanitário Jean Hersholt por suas iniciativas filantrópicas focadas na alfabetização infantil.

Um destaque relevante para o público brasileiro foi a presença do ator Wagner Moura no evento de gala, participando da campanha para o filme “O Agente Secreto”, reforçando a importância do Governors Awards como um espaço de networking para a temporada de premiações.

Quem ganha e como é a escolha

Não existe um processo de inscrição para o Oscar Honorário. A escolha é feita exclusivamente pelo Conselho de Governadores. Eles se reúnem anualmente para discutir nomes que foram “esquecidos” ou que transcendem as categorias anuais.

Muitas vezes, o prêmio é entregue a lendas que, ironicamente, nunca levaram a estatueta competitiva para casa. Exemplos notáveis incluem:

Alfred Hitchcock: Indicado cinco vezes como Melhor Diretor, nunca venceu. Recebeu o Memorial Irving G. Thalberg (semelhante ao honorário) em 1968.

Peter O’Toole: Detinha o recorde de mais indicações sem vitória (8 vezes) até receber o Honorário em 2003.

Spike Lee: Recebeu o prêmio honorário em 2015, anos antes de ganhar seu primeiro Oscar competitivo por “Infiltrado na Klan”.

Curiosidades sobre a premiação

A cerimônia do Governors Awards não é transmitida ao vivo na TV junto com o Oscar principal. Essa mudança ocorreu em 2009 para garantir que os homenageados tivessem tempo suficiente para discursar sem a pressão dos comerciais de televisão. No entanto, trechos editados da entrega são exibidos durante a festa oficial do Oscar.

Outros fatos interessantes incluem:

O mais jovem: A atriz Shirley Temple recebeu um “Juvenile Award” (uma versão miniatura do Oscar, precursora do honorário) aos 6 anos de idade, em 1935.

Ovação histórica: Quando Charles Chaplin retornou do exílio para receber seu Oscar Honorário em 1972, foi aplaudido de pé por 12 minutos, a maior ovação da história da Academia.

Animação: Walt Disney detém o recorde de Oscars, e muitos deles foram honorários, incluindo um troféu especial por “Branca de Neve e os Sete Anões”, que consistia em uma estatueta grande e sete miniaturas.

Onde assistir

Como o evento do Governors Awards é um jantar de gala privado e não televisionado na íntegra, o público geral só tem acesso aos discursos e melhores momentos através do canal oficial da Academy of Motion Picture Arts and Sciences no YouTube ou pelas redes sociais da Academia.

Durante a transmissão ao vivo do Oscar 2026 (agendada para março), haverá um segmento especial dedicado a recapitular a noite de homenagem a Tom Cruise, Debbie Allen e Wynn Thomas.

O Oscar Honorário permanece como um lembrete vital de que o impacto de um artista não se mede apenas por um único ano de sucesso, mas pela ressonância de sua voz ao longo de décadas. É a forma definitiva da indústria dizer “muito obrigado” aos seus mestres.