Pabllo Vittar e Madonna fazem passagem de som para show deste sábado

‘The Celebration Tour’ acontece na praia de Copacabana, com público estimado em mais de 1,5 milhão de pessoas; apresentação é gratuita e será a maior da turnê da diva pop

Reprodução/X/@centraldapv Elas irão performar a música "Music" juntas



Na última quinta-feira (2), Pabllo Vittar e Madonna ensaiaram para a apresentação de “The Celebration Tour”, que acontece neste sábado (4), na praia de Copacabana, no Rio. A drag queen usou uma blusa escrito Madonna em preto, em homenagem à rainha do pop. Vittar fará uma participação especial na música “Music”, junto com jovens de escolas de samba do Rio. Madonna usou uma máscara verde, cobrindo seu rosto e um look todo preto e de renda. Ambas dançaram e brincaram com a bandeira do Brasil e fizeram a felicidade do público que já estava empolvoroso.

Nas redes sociais, internautas comentaram muito sobre o momento e exaltaram a participação de Pabllo.

